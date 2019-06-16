Xbox 360游戏移植PC短期内难以实现 技术太复杂

中关村在线消息：微软已经明确表态会在PC平台提供自己的游戏，并公布了一系列Xbox One游戏向PC移植的计划。之后就有人想到Xbox 360上的游戏是不是也有希望登陆PC。但现在看来短期是不可能了。



Xbox 360

微软Xbox部门负责人Phil Spencer表示称，这项工作要比想象中的难很多，因为这牵扯到很多的技术问题。

Phil解释称：“微软安装器技术简称MSI，我们搭建MSI XVC的技术是为了能够将Win32已有的游戏能够轻松打包，无需经过UWP的复杂步骤。总之就是帮助开发者实现一次开发，多商城上架。而MSI XVC这个名字里的‘X’就来自Xbox的安装器，因为它属于我们较老的MSI技术，所以很容易把人绕晕。”

“我很希望在Windows上运行360游戏，但要想让这些游戏在Xbox One这种固定配置硬件上运行就已经很难了，如果换成配置多样的PC就更难了。”

但Phil也没有把话说死，他表示和过去相比，现在的微软可能会选择用串流的方式而不是在本地运行。笔者认为，这或许微软的xCloud云游戏将来会做的事。

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