Galaxy A60元气版新配色曝光 太少女了

中关村在线消息：在上个月的三星Galaxy A60元气版中，确认了该机提供单宁黑、浅滩蓝、暖阳橙三种颜色，但现在看来，Galaxy A60元气版还会有一款新的配色。



三星Galaxy A60元气版新配色

据爆料，三星Galaxy A60元气版还有一款新配色为蓝红渐变，目前官方还没有给出其命名，具体可以看下图。除了颜色不同之外，这款新配色版本与其他的三款颜色没有什么不同。

据了解，三星Galaxy A60元气版正面采用了一块6.3英寸的“挖孔屏”，三星官方称这块屏幕叫做“超清影像黑瞳全视屏”，其摄像头放在屏幕左上角屏占比达到91.8%，并且使用了屏幕发声技术。

核心配置方面，三星Galaxy A60元气版搭载高通骁龙675处理器，配备6GB+64GB储存，内置3500mAh电池，支持NFC与后置指纹识别。运行三星最新的One UI系统，并且支持单手导航、夜间模式等功能。

Galaxy A60元气后置相机使用3200万主摄+500万虚化+800万广角的三摄组合。其中3200万主镜头光圈为F1.7，支持AI场景识别，同时拥有瑕疵检测功能。除此以外，三星还在这款手机中还加入了旗舰机型相同的面部识别、安全文件夹、Bixby语音助手等功能。

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