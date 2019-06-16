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    华为5G智简核心网解决方案获最佳5G核心网技术奖

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：来自华为官方的消息称，在英国伦敦举行的2019年5G全球峰会上，华为5G智简核心网解决方案获得了“最佳5G核心网技术（Best 5G Core Network Technology）”奖。

    华为获5G全球峰会最佳5G核心网技术奖

    据悉，华为5G智简核心网以原生云、联接+和边缘计算技术为基础，支持软件三层解耦、无状态设计、跨DC部署、微服务、灰度升级等全云化关键技术。这也是业界首个真正支持2G/3G/4G/5G NSA/5G SA深度全融合的核心网

    据了解，华为5G智简核心网基于转控分离的分布式架构，支持一站式用户面即插即用，按需调度异构边缘计算，快速集成第三方应用。

    华为云核心网产品管理部部长马亮表示：“很荣幸能够赢得这一奖项。近年来华为通过在5G核心网研发上的持续投入，在技术上已获得深厚积累。同时，华为携手运营商和行业伙伴，不断拓展5G在垂直行业的应用，繁荣产业生态，为5G成熟商用做好充分准备。”

    华为官方表示，截至2019年6月，华为已在全球获得46个5G商用合同，并在智能电网、VR/AR、车联网、远程医疗、智能制造等领域开展了一系列跨行业合作。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为5G智简核心网解决方案获最佳5G核心网技术奖http://news.zol.com.cn/719/7193932.html

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