晚报:锤子TNT现身闲鱼 雷军让小米MIX3直降千元

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

锤子科技坚果TNT工作站现身闲鱼：要价高达10999元



锤子科技坚果TNT工作站现身闲鱼

闲鱼平台上有卖家在出售锤子科技2018年5月15日发布的坚果TNT工作站，要价10999元。比锤子科技官方公布的价格贵1000元（官方售价9999元）。目前锤子科技商城已经无法下单坚果TNT工作站，不过有锤友在锤子科技论坛称坚果TNT工作站已经发货，甚至还晒出了TNT工作站开箱照。



坚果TNT工作站被锤子科技寄予厚望，锤子科技CEO罗永浩称其为“革命性产品”，重新定义下一个十年的个人电脑。

Z点评：现在能在咸鱼上买到锤子TNT也算是孤品了，值得收藏。

雷军宣布小米MIX 3新一轮降价：2299元起售



雷军宣布小米MIX 3新一轮降价：2299元起售

小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，不少网友私信我表示很喜欢小米MIX 3，但是错过了那次闪降活动，能不能再来一场。



恰逢明天是父亲节，雷军说服了销售同学，返场再做三天（6月16日-6月18日），从今晚12点开始，小米MIX 3在小米商城闪降1000元，起售价2299元。

Z点评：雷布斯对于价格这件事，研究那是相当透彻。

华为被限制后 博通下调了20亿美元的营收预期



博通下调了20亿美元的营收预期

美国半导体巨头博通（Broadcom）周五表示，受限于与华为技术有限公司开展业务的禁令，该公司将2019财年的营收预期下调了20亿美元。据悉，2018年博通与华为的总销售额约为9亿美元。



日前，博通公布了2019财年第二财季财报。财报显示，博通第二财季净营收为55.17亿美元，相比去年同期的净营收50.14亿美元增长10.0%；净利润为6.91亿美元，而去年同期的净利润为37.33亿美元，同比下降81%。博通第二财季营收未达预期，导致其盘后股价大幅下跌达8.6%，市值缩水逾90亿美元。

Z点评：怎么说呢，就是搬起石头砸自己的脚。

华为助力西班牙15城启动5G网络



华为助力西班牙15城启动5G网络

今天，电信运营商沃达丰在西班牙15个城市启动商用5G网络，华为是主要的设备供应商。西班牙当地华为用户表示，非常期待，华为的产品质量过硬。



随着中美经贸摩擦升级，美国对华为进行打压，此举引起西班牙华为用户的强烈不满。西班牙经济学家表示，美国对华为的打压是搬起石头砸自己的脚。

Z点评：产品和技术说明一切，华为是领先的。

华为5G商用图标曝光：酷似莫比乌斯带



华为5G商用图标曝光

有网友曝光了华为申请注册的5G商用图标，不过目前为止，华为方面并没有说明这一图标的用途和寓意，不排除未来华为手机上将会以这种形式呈现5G网络状态。



根据曝光的图片我们看到，华为这一标志采用黑底白字设计，5G两个字符之间彼此有线条连接。主要轮廓于莫比乌斯环非常相似，也就是我们经常说的无限符号∞。这可能也与万物互联有关。

Z点评：5G东风已经到来，各行业已经开始行动。华为自然是不能落后。

LG W系列手机正面曝光：采用水滴屏设计



LG W系列手机正面曝光

知名爆料人Onleaks曝光了LG W系列手机的真机正面图。与此前爆料一致，LG W系列手机采用了水滴屏设计。结合此前曝光的背面图，LG W系列手机采用极光色设计，后置指纹识别，搭载后置竖排三摄，闪光灯位于摄像头下方，同时采用Micro-USB接口。



同时，爆料指出，LG W系列手机采用了12nm工艺芯片组，8核CPU，频率为2.0 GHz，并配备4000mAh电池，将于印度首发。

Z点评：LG也正在逐渐重视印度市场，毕竟潜力巨大。

微软申请更薄铰链专利：或用于Surface Pro产品中



微软申请更薄铰链专利

日前，微软提交一项新铰链专利，这一专利能让Surface产品铰链变得更薄、更好。据了解，如果未来的Surface产品能够使用这一专利，这就意味着设备整体的厚度也会变薄，变薄后，这就会为设备留出更多的空间，同时减轻设备的重量。



通过专利展示的效果图看到，目前微软这一专利可以在所有产品上得到运用，因此微软完全可以在下一代Surface Pro产品上或者可折叠设备上使用这一专利。

Z点评：Surface Pro的这个铰链专利，或暗示将有折叠屏产品推出。

传自如B轮融资5亿美元 腾讯、红杉继续跟投



传自如B轮融资5亿美元

援引36氪报道，从多个信源获悉，长租公寓品牌自如正在进行的B轮融资接近尾声，已募集约5亿美元。本轮由泛大西洋资本领投，腾讯、红杉资本、天图资本等跟投。自如本轮投前估值约45亿美元，此次融资将于近期交割完毕。



早在2018年1月，自如就宣布完成40亿元人民币A轮融资，估值200亿人民币。由华平投资、红杉资本中国基金、腾讯3家机构领投，华兴新经济基金、融创中国、泛大西洋投资、源码资本、海峡、新希望等机构跟投。这是当时中国长租公寓行业规模最大的一笔融资。

Z点评：自如可以说已经对线下中介实现了革命，但如果形成了垄断，那也是不得了的事情。

AMD计划今年发布64核线程撕裂者处理器



AMD计划今年发布64核线程撕裂者处理器

外媒WccfTech的报道称AMD计划在2019年第四季度末发布一款64核的线程撕裂者（Threadripper）处理器，另外，AMD将在明年1月举行的CES 2020上向展示其他东西。



预计线程撕裂者（Threadripper）将采用7nm工艺，采用X399相同的插座。之前还有报道称，AMD将发布X599主板为线程撕裂者三代提供支持，同时X399主板将接收BIOS更新以支持新处理器，但不支持PCIe 4.0等功能。

另外，由于AMD与英特尔主板命名问题，线程撕裂者三代所搭载的主板可能不会叫做“X599”，但是消息源称仍会以“99”结尾。

Z点评：AMD最高端处理器，不是每个人都能拥有。

京张高铁将实现300-350公里时速自动驾驶



京张高铁将实现300-350公里时速自动驾驶

目前国内正在建设新一代的智能高铁，首先应用于京张高铁，去年4月份中国铁总发布了京张高铁智能列车的设计方案——龙凤呈祥及瑞雪迎春，这两款列车设计可以说是国内高铁技术的集大成者，支持自动驾驶、北斗导航等先进技术。



根据铁总方面的解释，高铁的自动驾驶主要包括五个方面的内容：列车的自动发车、区间自动运行、到站自动停车、停车后自动打开车门、车门与站台屏蔽门之间的自动联动。

目前中国已在珠三角的莞惠、佛肇两条时速200公里城际铁路实现了ATO（列车自动驾驶），而京张高铁将应用时速300-350公里的高铁自动驾驶技术，该技术在世界上尚属首例。

Z点评：高铁还是要看中国。

芬兰欲购买中国大疆商用无人机供其国防军使用



芬兰欲购买中国大疆商用无人机供其国防军使用

据芬兰权威媒体《赫尔辛基新闻报》6月13日报道，中国深圳市大疆创新科技有限公司将向芬兰国防军提供无人机。据此前报道，芬兰武装力量招标采购150架具有摄像功能的无人机，订单金额为27万欧元，交付期为2019年至2020年间。



报道称，选中的无人机型为中国大疆公司生产的 Mavic （“御”）Pro Platinum，重700多克，留空时间约30分钟，“大疆是世界上最大的商用无人机生产商，在全球市场份额为70-80%，各种版本的‘御’系列无人机已经销售了三年。”

这也是芬兰国防军第一次采购商用无人机，此前芬兰国防军采购的是以色列Orbiter无人机和瑞士Ranger无人机。

Z点评：估计是为了给军队拍宣传片使用，至于其他用途，只能靠他们自己开发了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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