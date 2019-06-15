vivo又有新机入网：6.38英寸+后置三摄

中关村在线消息：vivo在5月24日发布了新机Z5x，该机的主打三摄以及续航。近日，vivo 旗下又有一款搭载后置三摄且配备超大电池的神秘新机在工信部网站现身。



vivo V1913A新机入网

根据工信部公开的信息显示，该机的内部型号为V1913A。其正面搭载了一块分辨率为1080×2340的6.38英寸AMOLED显示屏，认证图片显示该机屏幕的上方中央放置了一颗前置摄像头，所以屏幕应该是水滴屏的设计；该机的整体尺寸为159mm×75mm×8mm，重量为179克。



vivo新机依然为三摄方案

配置方面，资料显示该机的CPU主频为2.0GHz，将会提供4GB和6GB两种内存版本，并配备最高128GB的闪存空间，且支持TF卡扩展存储；内置4390mAh大电池；后置相机为1600万像素+800万像素+200万像素的三摄组合，预装安卓9.0的系统。

目前vivo官方还暂未公布任何关于该机的消息，不过既然已经通过了工信部的认证，想必应该会在近期正式推出。

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