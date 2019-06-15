早报：华为EMUI10截图曝光 魔兽世界将有大调整

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

曾经这一家公司是8090后上学时的集体会议，正是这些人才推动了这家公司在海外的上市，可8090后长大之后，这家公司辉煌已经不在——人人已经到了退市边缘。

人人公司开盘后暴跌33.08％：市值缩水99％



人人市值缩水99%

在美国纽交所上市的人人公司今日开票后股价暴跌。开盘价1.21美元，随后断崖式下跌，最大跌幅达到了33.08％， 股价仅剩0.87亿美元。



这也是2018年6月22日以来，人人公司股价再次跌破1美元关口。至截稿时止，人人公司股价仍然不足1美元，跌幅超过25％，市值也只剩下6700多万美元，相比7年前上市当天的74.82亿美元，已经跌去了99％。

按照美国股市规定股价小于一美元时，就会被警告退市，那么人人这些年到底经历了什么。谁也说不清。好了还是来看看华为一则好消息。

华为EMUI 10内测截图批量曝光：基于安卓10.0



华为EMUI 10内测截图批量曝光

华为目前正在内测基于安卓10.0系统的EMUI 10，除了内核之外还能获得完整的Google GMS套件。根据最新报道，华为的EMUI 10内测版目前仅限旗舰P30 Pro。从流出的截图看，外观和功能变化不是很大，除了桌面图标再次重新设计，拍照和光学感知提升，和目前的EMUI 9.x并没有太多不同，当然这毕竟只是初期内测版本。



但据说新系统性能有了显著的提升。早期测试人员报告，P30 Pro搭配EMUI 10内测版速度比之前的EMUI 9.1(安卓9.0)要快得多，但还不确定是安卓10.0本身带来的，还是华为EMUI的外优化。

华为EMUI 10在方舟编译器的加持之下，将比原生Android运行效率大大提升。说打这里还真的很期待“鸿蒙”。接下来AMD也有好消息。

AMD瑞龙APU最快11月发：7nm工艺+Zen 2架构



AMD瑞龙APU最快11月发

据外媒报道，AMD正在推进7nm工艺的新锐龙APU，时间方面将在“Navi上市之后大约4个月”推出。而目前Navi RX 5700系列显卡已经发布，并将于7月7日上市，往后推4个月就是11月初。



按照AMD APU产品线的推进原则，首先面世的7nm产品肯定是面向轻薄本的U系列，11月份发布新平台正好赶上12月底的购物旺季。明年上半年跟进面向游戏本的H系列，最后到明年年中才是桌面的G系列。

AMD的APU将会性能和工艺上进一步提升，看来Intel的压力更大了。更AMD一样，摩托罗拉也迎来了强劲复苏，最近又有手机发布。

摩托罗拉One Action渲染图曝光：LOGO与指纹二合一



摩托罗拉One Action渲染图曝光

援引自91mobiles放出了One Action的官方渲染图。摩托罗拉One Action拥有金、蓝、白三种配色，采用左上角打孔屏，后置竖排三摄与双LED闪光灯，依旧采用背部LOGO与指纹二合一设计。



根据此前爆料，摩托罗拉One Action将采用1080×2520分辨率的6.3英寸LCD屏幕，搭载Exynos 9609处理器，配备3500mAh电池，前置1260万像素摄像头，后置1260万像素三摄，采用Type-C接口，提供3/4GB内存与32/64/128GB UFS 2.1存储，预计将于7月10日发布。

从当前曝光的摩托罗拉机型看，这家公司正在越来越懂用户。当前手机厂商除了在功能和设计有创新之外，对于操作体验的创新也没有止步，从苹果的专利上就能看到。

苹果获得悬停手势专利 可隔空操控iPhone



苹果获得悬停手势专利

据PatentlyApple网站报道，美国专利与商标局（PTO）近日授予苹果公司一项悬停技术专利，允许用户通过手指或Apple Pencil隔空操控设备。



这项专利名为“通过基于接近度和基于接触的输入与用户界面对象进行交互的设备、方法和用户界面”，旨在探索使用手指或Apple Pencil接近屏幕、在不触摸屏幕的情况下进行操作。毫无疑问，这种不依赖于持续触摸屏幕的悬停增强手势，将给用户带来全新的操控体验。

至于苹果何时才能应用该技术暂时不知道，不过这也是为后来者提供了思路。紧接着是一则三星的消息，Galaxy Fold手机7月份难见。

三星辟谣：折叠屏手机Galaxy Fold不会在7月发布



三星辟谣：折叠屏手机Galaxy Fold不会在7月发布

据一位接受“韩国先驱报”采访的三星公司人员称，三星可能错过7月份延迟Galaxy Fold的发货日期。这一说法似乎否认了6月早些时候的传闻：该公司正在考虑7月发布的传闻。



该员工表示：“如果我们本月举办这样的媒体活动，那现在已经有对外的预热了”，但事实上，一位三星官员说：“自4月份推迟以来，没有任何进展。”如果这一说法属实，这那么Galaxy Fold很有可能在8月某个时候发布，也就是与Galaxy Note 10同时推出。

三星Galaxy Fold延迟发售算是好事多磨，期待这款革命性产品。下面一则消息间隔是谷歌，他对于苹果的意见很大。

谷歌对iOS13“苹果登录”发表看法：有点恼人



谷歌对iOS13“苹果登录”发表看法：有点恼人

谷歌产品管理总监Mark Risher告诉媒体，他觉得这样的做法“有点恼人”，因为苹果的登录功能一出来，就与竞争对手进行较量还想压人一头。



“苹果的发布中做了一大堆解释，向用户们说明了隐私安全的重要，但也暗示着似乎只有这一种登陆方式是安全的，其余的都会侵犯隐私。”不过，Mark Risher还是建议用户们选择Google或者苹果登录功能，不管选哪一个，都比使用个人邮箱和个人信息注册登录要好。

不管怎么样，这个都要比用“个人邮箱和个人信息注册登录”要安全很多。所以对于用户是好事。最后一则消息是来自《魔兽世界》。

《魔兽世界》或将下调等级上限，暴雪发问卷征求意见



《魔兽世界》或将下调等级上限，暴雪发问卷征求意见

现在《魔兽世界》满级为120级，而未来暴雪可能会降低等级上限，近日暴雪向玩家发送了《魔兽世界》调查问卷，其中有问题提到了未来可能会迎来等级压缩。



问卷中，暴雪问道用户“你是否意识到最高等级120级在未来会被降低（即等级压缩）？”以及“等级压缩将降低目前游戏内容所需要等级要求，新的等级上限也将大大低于当前120级的上线。”

在去年7月，魔兽争霸游戏总监就讨论过了等级压缩这一情况，他表示这可能会发生，但有很大的技术难题。虽然尚未正式宣布，不过这个调查也许说明了等级压缩确实在暴雪的计划中。

PS：只要你暴雪别动我的装备，其他都好说。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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