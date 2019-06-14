只用100元 这五款充电宝推荐给你

现代生活我们每天都要刷手机，电量不够用几乎成了每个人都会抱怨的问题。当然，这个问题也很快被解决掉了，那就是每个人都会有的——充电宝。





然而，很多小伙伴在充电宝的选择上是很盲目的，有时候只有在快要没电了的紧急时刻才会就近随便买一个。在选购充电宝上，往往都只关注外观和容量。到手后通常总会有这样那样的小遗憾，扔了怪可惜，用着也不是特别舒心。

那么究竟该如何选购一款称心如意的充电宝呢？抛开那些晦涩难懂的电池转化率之类的参数，笔者认为下面几点是最重要的。

首先容量一定是关注的核心点，选购充电宝，核心是为了给手机充电。有的小伙伴经常外出，因此需要高容量的充电宝。同时，还要注意，通常情况下电池容量越大的充电宝体积重量也就越大。

其次是功用，有的小伙伴希望能够很直观的看到电池具体容量，而不是以灯光闪烁的形式；有的小伙伴希望能不能充电宝上就自带充电线等等。

第三是外观，充电宝有时候需要拿在手里，有一个好看的外观也是很多小伙伴所重视的。

最后必须要说的是安全，安全方面是不容小视的。不过通常来说，能在市面上上市的产品，均已通过了质检检验。只要购买的渠道正确，一般是不会有安全问题出现的。

总而言之，选购充电宝，要根据自己的需求和使用场景去选。下面笔者给大家推荐五款充电宝，小伙伴们可以根据需求进行参考。



一、罗马仕sense6充电宝

20000mAh的电池容量，简洁干净的外观相信是很多喜欢简洁干脆的小伙伴的不错选择。





充电宝尺寸大小为160x80x22mm，配有两个充电接口，分别能输出1A和2.1A的电流。充电方面有10种复合式防护设计，分别为：过充、过放、过压、过流、过功率、温度、短路、防反、电磁场防护。

现在该充电宝可以领取3元优惠券，实际到手价为76元。>>购买戳此处

二、羽博YB-6024充电宝

这款充电宝的外观小巧可爱，非常适合女生在逛街时候用。





虽然只有10000mAh，但是依旧可以为手机提供不错的续航，同时从重量角度看也非常适合女生去使用。不仅如此，该充电宝还可以带上飞机。

值得一提是，不仅充电宝本体有着可爱的外观，包装和数据线也有相应的定制。

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三、品胜LCD电库充电宝

有的小伙伴在使用充电宝的时候想要知道自己究竟还有多少剩余电量，那么这款带LCD屏幕的充电宝相信是不错的选择。





电池电量可以通过LCD屏幕实时显示，20000mAh的容量可以让用户实时掌控自己的电量。

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四、汉尼M-20000M充电宝

还要另配线很麻烦？用这个就解决问题。





自带线，省去带线麻烦；玻璃镜面+实时数字电量显示，可以让用户外出携带使用更方便。

值得一提是，现在该充电宝可以领取3元优惠券，实际到手价为26.9元。>>购买戳此处五、黑鱼区块电充电宝

不喜欢平庸的充电宝外观？看看这个。





这款充电宝非常适合那些喜欢不一样外观的小伙伴，拿上它出门在人群中会很有辨识度。同时，卡片大小的尺寸也非常适合随身携带。

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以上五款充电宝是针对大部分用户的需求推荐的，有需要的小伙伴可以参考着下手。

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