中关村在线消息：据外媒报道，华为技术有限公司公共事务和关系副总裁Andrew Williamson日前在接受采访时透露，“华为正准备推出一款替代品（操作系统），如果紧张局面升级，该系统将数月内上市。



华为高管透露：鸿蒙OS正在国内测试

Andrew Williamson还指出，““这（Android替代系统）不是华为想要的，我们非常乐于作为Android家庭的一员。但Hongmeng（鸿蒙）的确正在测试，主要在中国市场。”

他还补充，“我们大概还会尝试将其商标化。如果紧张局面升级，鸿蒙将在数月内准备就绪”。

Andrew Williamson还对当前谷歌、微软游说美国政府的行为作了回应，称“我们没有特别请求谁为我们说情，那些公司只是出于自身愿望去做。毕竟，对他们来说，华为乃重要的客户之一”。

同样，对于芯片巨头来讲也是如此，断供华为对其自身的业务同样有着灾难性的影响，Williamson认为。

另外，知名分析师郭明錤也在其报告中称，华为搭载鸿蒙操作系统的手机可能在今年10月就会上市。

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