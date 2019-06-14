乐视网董事/总经理/财务总监张巍辞职

中关村在线消息：乐视网今天发布公告称，收到公司董事、总经理、财务总监张巍的辞职报告，公司董事会将尊重其意愿，接受其辞职申请。





公告称，张巍因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、审计委员会委员、总经理职务、财务总监职务。

在未正式聘任新总经理、财务总监期间，将由董事长刘延峰代为履行总经理、财务总监的职责。

据悉，张巍原定任期至2021年10月14日，其董事辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。

以下为公告原文：

关于公司董事、总经理、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”或“乐视网”)董事会于2019年6月14日收到董事、总经理、财务总监张巍先生辞职报告。张巍先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务、审计委员会委员、总经理职务、财务总监职务;公司董事会充分尊重张巍先生的个人意愿，接受其辞职申请,在未正式聘任新总经理、财务总监期间，由董事长刘延峰先生代为履行总经理、财务总监职责。

截止本公告发出日，张巍先生未持有乐视网股份。

张巍先生原定任期至2021年10月14日，张巍先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此，其董事辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，张巍先生将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响公司经营管理工作的正常推进。

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