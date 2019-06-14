晚报：华为正测试鸿蒙OS 外媒曝三星Note10配置

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为高管透露：鸿蒙OS正在国内测试





据外媒报道，华为技术有限公司公共事务和关系副总裁Andrew Williamson日前在采访时透露，“华为正准备推出一款替代品（操作系统），如果紧张局面升级，该系统将数月内上市。他还指出，““这（Android替代系统）不是华为想要的，我们非常乐于作为Android家庭的一员。但Hongmeng（鸿蒙）的确正在测试，主要在中国市场。”



Z点评：华为的鸿蒙系统已经箭在弦上，什么时候发布是所有人都关心的事情。

华为回应MateX 5G版上架淘宝 尚未开始销售





近日有网友发现，一些淘宝店铺正在销售华为的可折叠手机Mate X 5G版，售价为8888元至24999元。随后《每日经济新闻》的记者向华为方面进行了求助，华为方面表示他们并未开始售卖5G手机，如果开售只会在官方渠道。

Z点评：可折叠屏幕加上5G，相必会让许多人期待，不过也要小心撞上李鬼。





今天上午10点，一加7Pro皓月金版正式开售，售价为4499元。下午1点，一加手机官方宣布一加7Pro斩获京东高端手机单品销量冠军。据悉，一加7Pro定位为高端手机，起售价为3999元，首发提供8GB＋256GB版本，售价4499元。

Z点评：一加7自上市之后收到了众多用户的好评，而销量则是最好的佐证。

NS国行发布在即 腾讯开始招聘运营人员





近日腾讯公司在其官方更新了两个全新的招聘职位。这两个职位分别为NS游戏平台运营和NS游戏社区运营。随着这两个岗位的招聘，似乎意味着Nintendo Switch国行版距离我们不远了。不过，此前任天堂公司CEO古川俊太郎在接受采访时表示，Nintendo Switch还不会立即在中国市场发售。



XDA编辑爆料三星Note10配置：搭载Exynos 9825





近日，XDA编辑Max Weinbach确认三星下半年旗舰机Galaxy Note 10将配备Exynos 9825处理器，而Exynos 9825被认为相当于即将推出的骁龙865处理器。除此之外，Note10系列将采用UFS 3.0存储，4500mAh电池和25W快速充电。新款三星Note10智能手机没有Bixby按钮和3.5mm耳机接口。



Z点评：大型手机厂商开始使用自主研发芯片，似乎已经成为所有人的共识。

印度计划实现载人飞行：即将开始建造空间站





据外媒Techcrunch报道，印度相关部门表示，计划在未来建设自己的空间站，同时还将研究金星任务的可行性。印度将在2022年开始进行空间站的首次载人飞行任务，印度将空间站被命名为Gaganyaan，在梵语中，这一名称是“太空飞行器”的意思。



Z点评：航空事业已经收到各个国家的重视，载人航天势必成为未来的热门。

相关部门启动调查程序：向EMS送达询问通知书





日前，国家有关部门对联邦快递未按名址投递快件行为依法启动调查程序，于6月14日向联邦快递（中国）有限公司送达了询问通知书。此前，国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反我国快递业有关法规。

Z点评：这次可以说，联邦快递摊上大事了。

小鹏汽车回应6亿美元融资传闻：尚未明确





上周有消息称小鹏汽车近期将获总价值达约6亿美元融资。今日，小鹏汽车官方对此事进行了回应。小鹏汽车表示，目前确实在寻求融资，但是还尚未最终确定这轮融资的规模。本轮融资预计和上次融资规模差不多。不过对于将会在何时完成此轮融资，小鹏汽车表示不予评论。

Z点评：融资这件事对小鹏来说，似乎还是挺神秘的。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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