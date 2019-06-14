小鹏汽车回应6亿美元融资传闻：尚未明确

中关村咋在线消息：据媒体报道，上周有消息称小鹏汽车近期将获总价值达约6亿美元融资。今日，小鹏汽车官方对此事进行了回应。



小鹏汽车回应融资消息

小鹏汽车表示，目前确实在寻求融资，但是还尚未最终确定这轮融资的规模。小鹏汽车总裁顾宏地表示，本轮融资预计和上次融资规模差不多。不过对于将会在何时完成此轮融资，小鹏汽车表示不予评论。



小鹏汽车此次预计会获得6亿美元融资

据了解，小鹏汽车的上一轮融资是在去年完成的，其最终取得了将近人民币40亿元（约合5.78亿美元）金额的资金。按照小鹏汽车总裁顾宏地的说法，小鹏汽车此次的融资金额应该与此前报道的6亿美元相差不大。



小鹏汽车由UC创始人何小鹏发起创立

资料显示，小鹏汽车成立于2014年，是广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网电动汽车品牌，由UC创始人何小鹏等人共同成立。团队主要成员来自福特、宝马、特斯拉、等知名整车与大型零部件公司，以及阿里巴巴、腾讯、等知名互联网科技企业。

另外，小鹏汽车也是国内首家产品取得国家工信部产品公告并率先实现量产的互联网汽车公司。

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