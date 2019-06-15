明天就是父亲节了 还没准备东西的快进来

明天就是父亲节了，相信很多小伙伴已经准备好礼物了。不要光准备礼物，别忘了给父亲打个电话。如果有可能，尽量回去给长辈一个惊喜。如果还在纠结选什么的小伙伴，不妨看看笔者给大家准备的三款父亲节礼物。





一、家用按摩椅

当下生活节奏较快，随着我们一天天成长，长辈们也在一天天变老。作为晚辈，需要给长辈以更好的呵护。

长辈辛劳一天，有时候我们可能无法帮他们分担些什么，但是可以让他们在劳累之余按摩享受一下。

近几年市面上出现了一些共享按摩椅，按时间收费，受很多人的青睐。如今正值父亲节，可以来一台寄到家，让长辈好好享受一下。





该按摩椅无异味，皮质挺柔，按摩空间大。按摩时候噪音小。头部按摩时，像有双手在耳边按压头部，按摩完后会感觉很轻松。

脚部支持脚底滚轮按摩，还有艾草热敷功能，对放松身心很有帮助。

值得一提是，该按摩椅还可以链接蓝牙播放音乐，让用户在音乐中享受按摩的乐趣。





二、电动牙刷

电动牙刷是个不错的父亲节礼物：小巧，实用性强。价位也是绝大多数人能够接受的。

很多时候刷牙不到位会造成蛀牙结石、牙龈出血、牙齿泛黄、口腔异味等一系列口腔问题。这些问题都可以通过使用电动牙刷+保持良好刷牙习惯解决。传统牙刷在清洁力上是远远比不上电动牙刷的。

男士往往不注意刷牙细节，经常直到牙疼不止的时候才会想着去医院。送老爸个电动牙刷，告诉他以后用这个刷牙对牙齿好。尽管可能依旧会不那么注意，但是最起码有声波振动帮忙。爱美食、喜欢吃肉，都不用再担心牙齿间有什么残留了。

三、家用血糖仪

年纪越大，越要注意身体健康。送长辈一个家用血糖仪，及时监测自己的血糖情况。





该血糖仪操作简单方便，开机插条就可以使用；测试结果准确，数据可以通过语音播报，适合长辈使用。此外，血糖仪、采血笔、采血针、试纸、酒精棉、收纳盒，都非常好，配套齐全。如果有需要，赶紧送长辈一个。





以上就就是笔者为大家准备的三款父亲节礼物，抓紧挑好给老爸邮过去吧，别忘了打个电话。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：明天就是父亲节了 还没准备东西的快进来http://news.zol.com.cn/719/7193304.html