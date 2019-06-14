    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    华为回应MateX 5G版上架淘宝 尚未开始销售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月14日，近日有网友发现，一些淘宝店铺正在销售华为的可折叠手机Mate X 5G版，售价为8888元至24999元。随后《每日经济新闻》的记者向华为方面进行了求助，华为方面表示他们并未开始售卖5G手机，如果开售只会在官方渠道。

    华为回应MateX 5G版上架淘宝 尚未开始销售
    华为回应MateX 5G版上架淘宝 尚未开始销售

    华为方面表示，他们的5G手机还没有开始售卖，开售的话也肯定在华为的官方渠道发售。目前发售时间未定，价格也不确定。

    华为Mate X后继配备麒麟980顶级芯片，采用内折屏设计，正面是一块6.6英寸大屏，背面屏幕尺寸6.38英寸，展开之后组成8英寸大屏。同时该机还内置了首款7nm 5G芯片巴龙5000，采用4组5G天线设计，率先同步支持SA和NSA组网方式，当运营商切换到SA组网时无需换机，是一款真正的5G手机。

    此前网上曝光的疑似MateX售价图片显示，华为Mate X国行版的预售价，为15681 元。可以推测，该机会在国行版最终定价在 15000 元左右。，目前，华为美版 Mate X 的预计售价约在 2500 美元左右（16832 元）。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为回应MateX 5G版上架淘宝 尚未开始销售http://news.zol.com.cn/719/7193230.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7193230.html report 859 中关村在线消息：北京时间6月14日，近日有网友发现，一些淘宝店铺正在销售华为的可折叠手机Mate X 5G版，售价为8888元至24999元。随后《每日经济新闻》的记者向华为方面进行了求助，华为方面表示他们并未开始售卖5G手机，如果开售只会在官方渠道。华为回应MateX 5G版上架...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品