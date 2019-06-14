中关村在线消息：北京时间6月14日，近日有网友发现，一些淘宝店铺正在销售华为的可折叠手机Mate X 5G版，售价为8888元至24999元。随后《每日经济新闻》的记者向华为方面进行了求助，华为方面表示他们并未开始售卖5G手机，如果开售只会在官方渠道。



华为回应MateX 5G版上架淘宝 尚未开始销售

华为方面表示，他们的5G手机还没有开始售卖，开售的话也肯定在华为的官方渠道发售。目前发售时间未定，价格也不确定。

华为Mate X后继配备麒麟980顶级芯片，采用内折屏设计，正面是一块6.6英寸大屏，背面屏幕尺寸6.38英寸，展开之后组成8英寸大屏。同时该机还内置了首款7nm 5G芯片巴龙5000，采用4组5G天线设计，率先同步支持SA和NSA组网方式，当运营商切换到SA组网时无需换机，是一款真正的5G手机。

此前网上曝光的疑似MateX售价图片显示，华为Mate X国行版的预售价，为15681 元。可以推测，该机会在国行版最终定价在 15000 元左右。，目前，华为美版 Mate X 的预计售价约在 2500 美元左右（16832 元）。

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