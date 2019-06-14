高德地图联合阿里云发布智慧高速解决方案

中关村在线消息：高德地图在今天宣布联合阿里云推出智慧高速解决方案。这是继去年推出城市大脑·智慧交通后，高德地图联合阿里云针对智慧路网建设推出的又一“智能+”解决方案。

高德地图副总裁董振宁表示，城市和高速是不同的出行场景，但建设智慧交通的本质都是让路网更聪明，路径也是实现交通系统中个体最优和全局最优之间的动态平衡。所以，高德地图联合阿里云推出智慧高速解决方案也是希望联合高速管理方一道，通过“智能+”科技手段实现高速出行的人车路全面协同，让路网更聪明。



高德地图副总裁董振宁介绍智慧高速解决方案

智慧高速解决方案的核心架构是“1+1+N”。具体而言就是智慧高速解决方案分为两层：底层是数据处理层，统称为数据底盘（“1”），是智慧高速的技术基础；上层是应用层，统称为应用组件（“N”），是基于智慧高速的数据和技术能力创造的应对不同场景的系列智慧应用。而贯穿数据处理层和应用层的核心能力是状态感知（“1”），即通过视频设备、物联网产品、互联网产品等渠道获取海量交通出行大数据，通过基于人工智能的数据融合技术，快速识别到高速公路的路况、事件信息，一方面提醒管理方及时处置，一方面及时通知用户，实现高速安全、畅通出行。

据介绍，智慧高速解决方案的应用能力覆盖高速运行监测、异常事件发现处置、未来路况预测、公众出行引导、出行安全治理等方面，每一方面都有相应的一个或多个智慧应用服务。

在位置大数据领域，POI覆盖超过300个城市。在交通大数据领域，实时路况覆盖除了南海上的三沙市、澳门、台湾之外中国所有地级城市，准确率超过90%。

根据QuestMobile 2018年12月数据统计，高德地图App月活跃用户超过4亿，成为用户标配；服务淘宝、微博、今日头条等超过30万的App，成为应用标配；与中国市场所有主流汽车品牌达成合作，成为汽车标配；与近200个城市的交通管理部门深入合作，成为交警标配；携手原国家旅游局，覆盖中国绝大多数5A、4A级景区，成为景区标配。

目前，在智慧交通领域，除了智慧高速解决方案，高德地图还推出了城市大脑·智慧交通和智慧公交两大解决方案。据悉，城市大脑.智慧交通解决方案主要针对城市道路的出行场景，打造了一路护航、智慧红绿灯等产品和功能。智慧公交解决方案主要针对城市公共交通的出行场景，打造的智慧公交站产品则将在南京、哈尔滨等城市上线。

董振宁表示，智慧高速解决方案推出后，高德地图、阿里云将与高速管理方开放合作，让中国的高速路网聪明起来。计划未来一年，智慧高速解决方案将在10个省市高速路网落地，目标让合作高速的节假日道路拥堵下降20%，二次事故下降20%。

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