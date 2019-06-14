赛迪顾问：五年后5G手机保有量预计将超10亿

中关村在线消息：近日，工信部下属的专业研究机构赛迪顾问研究表示，2024年中国5G手机保有量将超过10亿台，渗透率达到75%。



图片来自《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》

赛迪顾问发布了《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》（下称“白皮书”），白皮书显示，5G手机渗透率在2020年将达到2%，2022年将达30%，2024年会达到75%，届时中国5G手机保有量将超过10亿台。

报告指出，三大运营商确立的5G首批试点城市有18个，其中直辖市4个，副省级城市8个，省会城市10个，计划单列市2个，地级市1个。



图片来自《2019中国首批5G试点城市通信产业发展潜力研究白皮书》

这18个试点城市绝大多数分布符合按人口密度划分的“胡焕庸线”（地理学家胡焕庸1935年提出的“黑河-腾冲线”，即这条线东南方向生活着的人口占据着全国总人口数的94%）。在人口密度较低的胡焕庸线以西，仅有兰州入选首批5G试点城市。而在胡焕庸线以东，首批试点城市有17个。城市选择与人口密度成正相关。

此外，赛迪顾问还表示，手机依旧是5G时代不可或缺的终端。

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