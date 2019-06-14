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    NS国行发布在即 腾讯开始招聘运营人员

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间6月14日，近日腾讯公司在其官方更新了两个全新的招聘职位。这两个职位分别为NS游戏平台运营和NS游戏社区运营。随着这两个岗位的招聘，似乎意味着Nintendo Switch国行版距离我们不远了。

    NS国行发布在即 腾讯开始招聘运营人员
    NS国行发布在即  腾讯开始招聘运营人员

    根据招聘信息显示，NS游戏平台运营主要负责NS平台下游戏的发行工作，参与游戏前期接入沟通到游戏上线发售全过程，负责NS eShop等平台的日常运营工作，对平台资源进行有效管理，保证平台用户活跃度。NS游戏社区运营则主要负责NS平台社区整体框架体系的建立，对平台社区进行运营和维护，保证基于社区与玩家的有效沟通，积极拓展社区用户群。

    今年4月份的时候，腾讯与任天堂双双在各自官网发布公告，宣布腾讯科技即将把Nintendo Switch引进中国，具体的发售信息包括价格和发售日期即将在未来正式发布。

    在公布新一季度财报之后，任天堂公司CEO古川俊太郎回答了一些人们关心的问题，其中就包括Nintendo Switch入华的问题。古川俊太郎表示Nintendo Switch还不会立即在中国市场发售。

    古川俊太郎是在回答下一财年销量预期的时候提到这一问题。古川俊太郎表示任天堂财年内1800万销量预期是不包含中国市场的，因为短期内这款主机还无法进入中国。



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7193106.html report 1012 中关村在线消息：北京时间6月14日，近日腾讯公司在其官方更新了两个全新的招聘职位。这两个职位分别为NS游戏平台运营和NS游戏社区运营。随着这两个岗位的招聘，似乎意味着Nintendo Switch国行版距离我们不远了。NS国行发布在即  腾讯开始招聘运营人员根据招聘信息显...
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