日本金融巨头：今年的iPhone毫无创新

中关村在线消息：随着苹果IOS13系统的发布，近期关于新款iPhone的传闻爆料越来越多。而根据日本第二大金融机构瑞穗证券向投资者公布的备忘录显示，今年苹果即将推出的新款iPhone除升级后置相机之外，并没有其他的升级。



网曝iPhone XL系列渲染图

据外媒报道，日本瑞穗证券在向投资者公布的备忘录中表示，苹果2019年推出的iPhone将有2款OLED型号、1款LCD型号，和去年iPhone的屏幕大小、分辨率、外观设计几乎相同。该证券公司表示，因缺乏创新力，苹果公司将在近两年陷入窘境。



网曝iPhone XR2代渲染图

综合现有爆料，苹果今年的新款iPhone包含三款机型，分别为iPhone XL、iPhone XL Max以及iPhone XR2。三款新机基本延续此前的设计方案，依旧延续刘海屏设计，机身背部则是采用了“浴霸”设计，被放置在机身左上角。规格方面仅会增加一枚广角镜头，三款新机分别为三摄和双摄的设计。除此之外就仅有处理器会再次升级。

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