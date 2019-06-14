外媒评三星S10e或为2019最佳小屏安卓机

中关村在线消息：近年来，虽然智能手机的飞速发展已经使其能实现正面都是屏幕的效果了，屏占比越来越高，但是一众厂商还是不约而同的往更大的屏幕去发展。只是现在几乎没有可完全单手操作的小屏旗舰级。



外媒评选2019年最佳小屏Android手机

近日，有过国外媒体进行了一次“2019年最佳小屏Android手机”的评选。其中，三星Galaxy S10e获得了该媒体的的盛赞。他们表示拥有5.8英寸Dynamic AMOLED屏幕的S10e显示效果十分出色，同时其尺寸也非常适合单手操作。



三星Galaxy S10e获好评

据了解，三星Galaxy S10e是随着Galaxy S10/S10+一同推出的，该机虽然拥有搭载了一块5.8英寸的大尺寸屏幕，但是得益于三星对屏幕方面深耕多年的优势，其采用了全新的打孔屏的技术，使得其正面几乎全是屏幕，也致使这块拥有5.8英寸大尺寸屏幕的手机三围仅为142.2×69.9×7.9mm。



三星Galaxy S10e取消了后置长焦镜头

配置方面，三星并没有因为Galaxy S10e是一款小屏手机就缩减其配置，该机与S10/S10+同样搭载了高通骁龙855处理器，配备UFS 2.1存储规格。不同的地方仅在于S10e因机身大小的限制，所以其并未搭载屏幕指纹的识别方案，而是采用了侧边指纹，同时还在相机方面取消了长焦镜头的设定，但其他两颗镜头则与S10/S10+规格完全相同。

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