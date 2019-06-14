腾讯招聘NS平台运营：国产游戏或登Switch

中关村在线消息：据了解腾讯近期“悄然无声”的发布了最新Switch游戏平台运营招聘，或许国行Switch游戏不就就会登台露面了。



腾讯招聘NS平台运营：国产游戏登录Switch？

据了解，腾讯NS游戏平台运营招聘计划工作地点位于上海，显示了工作职责为负责NS平台下游戏的发行工作，参与游戏前期接入沟通到游戏上线发售全过程，制定游戏发行计划并推动落地实施。

对游戏的发行结果负责；负责NS eShop等平台的日常运营工作，对平台资源进行有效管理，保证资源效用最大化，通过活动和内容促进游戏销量增长，保证平台用户活跃度。

工作要求则是熟悉任天堂和旗下IP，了解单机主机游戏行业，对单机和主机游戏充满热爱，具有游戏鉴别和趋势的判断能力和洞察力；2年以上，游戏运营、发行或相关行业工作经验，有单机或主机游戏发行经验者优先。

具有运营数据洞察力，能够基于数据分析开展工作；市场宣发导向助力发行工作，具备市场宣发和营销传播经验优先；精通外语优先（至少英文、日文、欧洲小语种精通其一）。

（文中图片来自互联网）

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