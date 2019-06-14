沈义人微博泄密：OPPO新机或为陶瓷机身

中关村在线消息：日前，OPPO副总裁沈义人在微博发文表示：“陶瓷会带来更好的质感，但是会带来更多的重量，究竟该不该做”。对此有网友表示，沈义人这似乎是在为新机做市场调研？



沈义人微博发起关于陶瓷机身的讨论

随后，微博数码博主@猴大宝转发称：“陶瓷的优点是耐磨，看起来档次感更高，用陶瓷的前提很明确，就是必须在轻薄设计的基础上再使用是绝对没问题的，就像S10+，在Reno上用陶瓷是非常不明智的，也是不可能的，但是在Find X2上可以考虑，你懂的。”而沈义人对此发了一个思考的表情做出回应，似乎是默认了这个观点。



OPPO Find X

据了解，OPPO在去年6月份的时候发布了Find X全新系列，该机以出色的设计和其令人惊艳的外观赢得了国际上众多消费者的好评。虽然已经发布了一年之久，但是至今这个外观仍然能在众多新款机型中脱颖而出。如果此次Find X二代能使用上陶瓷机身的话，将会使整机质感再次大幅提升。



OPPO Find X采用了升降式机械结构

虽然OPPO方面暂时尚未透漏关于Find X2的具体消息，但是根据此前沈义人透漏的消息，OPPO在下半年还会有重磅旗舰推出，不出意外的话应该就是Find X2，大家耐心等待吧。

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