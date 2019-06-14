剥离半导体业务 投资人呼吁索尼专注做娱乐巨头

中关村在线消息：近日，据路透社报道，知名激进投资人丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）旗下对冲基金Third Point在美国当地时间周四呼吁索尼剥离半导体业务，打造为全球领先的娱乐巨头。



投资人呼吁索尼应专注于娱乐业务

据了解，这已经是六年来该投资者人第二次针对索尼提出呼吁。早在路透社今年4月份的报道中就表示，Third Point此前就曾将目标放在索尼上。

此次，在这家总部位于纽约的对冲基金的一份长达102页的报告中表示“索尼股价被低估的部分原因是其复杂的结构”。

丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）表示，索尼管理层应该采取大胆的行动对部门进行精简，并表示：“尽管日本是半导体行业的先驱，但其他亚洲国家已经蚕食了日本的市场份额”。

此外，他还表示，如果索尼剥离半导体业务，“新索尼”将成为游戏、音乐、电影和电子产品领域的创意娱乐领袖。

Third Point一直与索尼有着很密切关系，双方上周还在纽约进行了会晤，与会的除了丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）之外，还有包括吉田健一郎在内的索尼高管。

值得一提是，Third Point在致投资者的一封信中表示，该基金持有索尼股份目前价值15亿美元。

目前为止，索尼尚未对Third Point的建议给出任何回应。

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