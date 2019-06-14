中关村在线消息：北京时间6月14日，今天美国运营商Verizon的一份宣传材料在互联网上流传，其中最为引人注目的莫过于今年下半年各种旗舰机的发售时间。其中，三星新旗舰Galaxy Note 10即将于8月正式开卖。



三星Note10上市时间流出：今年8月开售

根据此前曝光的渲染图显示，三星Note10系列将采用居中打孔的Infinity-O屏幕屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹；Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note 10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

爆料称，三星Galaxy Note 10 Pro搭载高通骁龙855芯片，最高配备12GB内存，标配UFS 3.0闪存，电池容量为4500mAh，支持45W快充。

除了三星Galaxy Note 10之外，Verizon还爆料了iPhone XI和Pixel 4的上市时间。iPhone XI上市时间定在今年9月下旬，而谷歌Pixel 4则定在10月份。

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