三星“卷轴屏”手机曝光：可随意拉伸

中关村在线消息：媒体Gizmodo曝光了三星最新专利文件。文件显示，三星正在研发一种“卷轴屏”手机。通过示意图我们可以发现，这款“卷轴屏”手机已经初步成型。外形和传统的滑盖手机有点相像，机身本身较厚，手机底部设置了一个拉动结构，用户只需轻轻上滑，手机就能变成长屏幕模式。



三星“卷轴屏”专利文件曝光

文件称，这款手机在拉伸之后，屏幕面积大概是收纳状态的3到4倍，将极大满足纵向分屏服务的需求。

笔者认为这款手机一旦面世，将会面临以下两点问题：

01 手感问题

横向手持手机的手感将会变差，承托屏幕的部位明显比较薄，手持手机几近于用手指捏着手机，手感变得很奇怪。

02 强度问题

延伸的部分要有一定强度，如果强度不够，非常容易出现折断的情况。手机在伸长的状态下，更考验延伸部位的强度。

此前几个月，三星还在为Galaxy Fold屏幕出现的问题而苦恼，本来定于本月发售的机器也进入延期的状态。可见目前来看，如果想要看到这款“卷轴屏”手机面世，至少还要再等上几年时间。

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