中关村在线消息：美国第一大运营商Verizon的市场营销日程表曝光，最劲爆的是这份营销表上还清楚地标明了，今年下半年即将发布的几款重磅手机产品的上市日期，其中就包括iPhoneXI（iPhone11）。



iPhone11将9月底发售 来自美国运营商泄密

营销表上公布信息显示，iPhone 11定在9月下旬发售。这也就暗示，iPhone11发布会将在9月初进行，同时暗示此次iPhone为现货，不用等。

截至目前，Verizon和苹果双方并没有对该消息做出回应。因此不排除这个iPhone发售日期还会有变动可能性。



iPhone11背部“浴霸”设计

根据早前消息，苹果今年的iPhone依旧有三个机型iPhone11、iPhone11 Max以及iPhone11R。

外观设计上，iPhone 11/11R，依旧延续刘海屏设计，机身背部则是采用了“浴霸”设计，也就是从原来的常规镜头+长焦镜头的基础上，在增加一枚广角镜头。三颗镜头加上一颗闪光灯共同方形摄像头模组，被放置在机身左上角。

其它硬件上，iPhone11以及iPhone11 R将会搭载A13芯片，该级芯片采用台积电7nm极紫外光刻（EUV）的新工艺，其晶体管数量与A12X几乎相同。但可能会从2个高性能核心+4个高效能核心，升级到3个性能核心+4个能效核心。



苹果A13 处理器

而且苹果将通过对A13的架构调整还进一步提升峰值频率，使得单核Geekbench 4跑分有望超过5200分，多核性能还难以预测，可能会超过16000分。

另据了解，虽然今年的iPhone依旧有三个机型，不过具体型号有多达11款，分别是A2111，A2160，A2161，A2215，A2216，A2217，A2218，A2219，A2220，A2221和A2223。

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