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    微软发话：ProjectScarlett不会是最后的主机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据外媒报道，在E3期间微软Xbox业务总负责人Phil Spencer接受了外媒Giant Bomb的采访，Spencer确认他们今年E3上公布的次世代主机Project Scarlett并不是微软推出的最后一代主机。

    微软发话：ProjectScarlett不会是最后的主机
    微软发话：ProjectScarlett不会是最后的主机

    Spencer表示微软如何不打算让Scarlett成为公司的最后一代主机。他说微软并不知道下一代系统的形式，但微软作为一家公司会在Scarlett发售后推出更多的硬件，至于何时推出，Spencer说新硬件发布的时间没有固定的节奏。

    Spencer表示，无论如何，微软的目标是“第一”，成为主机领域的领导者是Xbox团队致力于实现的目标。微软面临的挑战是思考游戏的下一个进化方向，然后为之设计一款主机。

    此外Spencer还在采访中说微软至今还没有想好Project Scarlett的正式名字。“老实说，我不知道名字是什么。我们没有一连串的名单。”

    根据传闻，Project Scarlett是微软下一代主机战略的统称，包括一个代号为Anaconda的高端主机和一个代号为Lockhart的低端主机。目前微软只公开了高端主机的一些细节。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7192928.html report 878 中关村在线消息：据外媒报道，在E3期间微软Xbox业务总负责人Phil Spencer接受了外媒Giant Bomb的采访，Spencer确认他们今年E3上公布的次世代主机Project Scarlett并不是微软推出的最后一代主机。微软发话：ProjectScarlett不会是最后的主机Spencer表示微软如何不打算让S...
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