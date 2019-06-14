苹果信用卡Apple Card即将上市 真果粉象征

中关村在线消息：苹果在3月份的秋季发布上正式推出了信用卡服务Apple Card。现在作为Apple Card合作方的高盛则透露，用户期盼已久的Apple Card即将上线。



苹果信用卡Apple Card即将上市 这才是果粉象征

高盛CEO大卫·所罗门（David Solomon）透露，高盛与苹果员工已经一起完成了Apple Card的早期测试。并从反馈评价和用户体验来看，用户对Apple Card的兴趣和满意度都很高。所以Apple Card的距离上市也已是一步之遥。

根据早前苹果发布会上公布信息显示，Apple Card将首先在美国上市，时间是夏季。不过高盛曾透露，随着Apple Card的成熟以及时间的推移，很显然我们（高盛）将会考虑它的国际机会。”也就是说没来Apple Card将会被推广到美国之外市场。

苹果官方信息显示，Apple Card整体设计简洁，卡片材质为钛合金，其中一面是苹果LOGO、EMV IC芯片，另一面则是合作伙伴高盛、万事达的LOGO。

用户在申请Apple Card时，可以先在Apple Wallet钱包中直接申请电子卡，审核通过后还可以申请实体卡。

值得一提的是，苹果官方承诺，Apple Card没有年费，没有外币转换费，没有滞纳金(但有累积利息)，没有额度超限费，而且会会自动整理消费记录，可以当记账软件使用。同时使用Apple Card，任何消费都无条件返现1％，通过Apple Pay消费返现2％，购买苹果商城产品返现3％，返现金额每日结算且无上限，次日即可抵用。

所以一个合格的果粉必须要配上一个Apple Card。

（文中图片来自互联网）

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