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    传Facebook下周推出数字货币：将与法币挂钩

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间6月14日，近日有知情人士透露，Facebook公司计划在下周推出自家的数字货币，同时也将发布一份白皮书。这名知情人士还提到，这种数字货币将与法币挂钩，有十几家公司已经与他们签订了合作协议。

    传Facebook下周推出数字货币：将与法币挂钩
    传Facebook下周推出数字货币：将与法币挂钩

    据了解，与Facebook合作的公司包括Visa、万事达、Paypal和优步等。这些公司将分别向管理该数字货币的机构投资约1000万美元，将用于为数字货币的创造提供资金。从目前的状况来看，“天秤座计划”（Project Libra）即将实现。

    上个月的时候，据彭博社报道，Facebook团队依旧在研发区块链技术。这一团队正在不断增加员工人数，并预计在下一季度公布加密货币产品。值得一提的是，这一个团队中有一些人是来自Paypal公司。

    Facebook的区块链团队组建于去年5月份，目前大约有50名员工。其中有大约五分之一左右的员工来自PayPal。这些员工主要是由团队负责人，前PayPal总裁大卫·马库斯（David Marcus）招揽来的，也标志着Facebook打算在平台上集成支付方式的庞大野心。

    还有知情人士提到，目前Facebook区块链团队和其项目仍处于高度保密阶段。这个团队正在开发一种稳定币，这种数字货币直接与美元或一篮子货币锚定，可以保证其价格不会大幅上下波动。Facebook拒绝就团队组织或计划发表评论。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7192886.html report 1083 中关村在线消息：北京时间6月14日，近日有知情人士透露，Facebook公司计划在下周推出自家的数字货币，同时也将发布一份白皮书。这名知情人士还提到，这种数字货币将与法币挂钩，有十几家公司已经与他们签订了合作协议。传Facebook下周推出数字货币：将与法币挂钩据了解，...
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