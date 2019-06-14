大众福特抱团：合作研发电动汽车和自动驾驶

中关村在线消息：援引自Autonews和路透社消息，大众汽车CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）日前在一次员工会上透露，大众正在跟福特，就电动汽车技术和自动驾驶技术方面进行合作谈判，双方进展顺利。



大众福特要抱团 电动汽车和自动驾驶成发力点

赫伯特·迪斯称，与福特的合作关系具有重要的战略意义。同时媒体援引消息人士说法，大众与福特除了技术上合作之外，大众还有可能对福特子公司Argo AI进行投资，交易最早可能在7月宣布。

大众和福特在电动汽车技术和自动驾驶技术方面的合作，其实在汽车圈已经不鲜见。早前，日本汽车厂商本田，就与通用达成战略合作，并向通用旗下无人驾驶汽车公司Cruise投入27.5亿美元。

在汽车进入自动化、网联化以及电动化趋势下，汽车厂商之间以及汽车厂商和谷歌这样的互联网技术公司之间的合纵连横将会进步一步加强。

市场研究机构 Navigant Research 发布的2018年的自动驾驶技术企业排名上看，处在第一梯队及领导者，共有 8 家企业（通用、Waymo、戴姆勒-博世、福特、大众、宝马-英特尔-FCA、Aptiv 以及雷诺-日产），这其中通用无疑自动驾驶方面的佼佼者。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：大众福特抱团：合作研发电动汽车和自动驾驶http://news.zol.com.cn/719/7192884.html