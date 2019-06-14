中关村在线消息：IE浏览器已经老迈不堪，但是无奈老版本Windows用户基础依旧是强大。因此微软在Edge浏览器上线了IE兼容模式，让老用户将上网习惯迁移到Edge上。而现在又有消息传出，微软将会彻底抛弃IE，不过微软却给出了不一样的说法。



IE11要从Win10上移除？微软：没有计划

在Reddit社区上，有网友询问是否有计划在Windows 10中移除IE11，把Edge作为唯一的系统浏览器？

对此Microsoft Edge工程师团队表示，在Windows 10系统生命周期内，IE11浏览器将继续会得到支持，没有计划移除IE11。

也就是说IE11还将会存在很长一段时间。这主要是因为当前IE绝大多数用户都集中在Windows7上，同时在份额上讲IE市场份额也远超Edge。

据调查机构Netmarketshare发布的2019年5月份数据报告显示，谷歌浏览器市场占有率第一，高达67.90%。而其他浏览器的市场占有率均未超过10%，火狐（Mozilla Firefox）位居第二占据市场份额的9.46%，微软Internet Explorer则以7.70%的市场占有率位居第三，微软Edge以5.36%的市场占有率位居第四。

不过微软想要改进和取代IE浏览器的决心一直没有变。今年4月，微软发布了基于Chromium内核的新版Edge浏览器开发版，首批只有WIndows 10用户可以尝鲜，不过消息称， 向下兼容支持Windows 7/8/8.1以及macOS的版本后续也将推出。

（文中图片来自互联网）

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