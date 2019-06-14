你可能想不到 洗碗机比手洗节水一倍多

中关村在线消息：随着生活水平的提高，一些家庭也在考虑将洗碗机纳入家电购置计划，但洗碗机除了省事儿之外还有什么好处呢？现在根据最新的报告显示，洗碗机比一般手洗还能节水2/3。





中国消费者协会联合浙江省消费者权益保护委员会、青岛市消费者权益保护委员会、济南市消费者协会三家近日发布了《家用洗碗机比较试验报告》，该报告显示洗碗机耗水量仅为手洗的1/3。

这个结论打破了很多人对洗碗机费水的固有印象，报告称这主要是因为洗碗机进水后，采用循环冲刷的方式清洁餐具，通过洗碗机内的过滤网清洁洗涤水，收集污染物；而手洗往往使用流水清洗。

报告还对目前嵌入式、立式、台式、水槽式四种类型的洗碗机进行了分别评价，认为嵌入式、立式洗碗机的洗净效果较好，嵌入式、立式、台式洗碗机的干燥性能更好，水槽式则除餐具清洗外，还能清洗果蔬、海鲜以及无需添加洗涤剂等。

报告还给出相应指导，认为购买前应根据家庭实际人口和日常用餐习惯，选择适当额定洗涤容量（套数）的洗碗机，如三口之家，一般选择6套或以下额定洗涤容量（套数）的洗碗机即可满足使用要求。

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