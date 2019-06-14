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    华硕推出三款游戏电脑 预计下季度开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：在今年的E3游戏大展中，华硕推出三款游戏电脑，分别是华硕ROG Strix GL10DH台式机、华硕TUF Gaming FX505DYV笔记本和华硕ROG Zephyrus G GA502笔记本。

    基本配置如下：

    一、华硕ROG Strix GL10DH台式机：

    搭载AMD Ryzen 7 3700X处理器，采用正面带有logo和RGB灯带的黑色机箱，显卡采用英伟达RTX 2070。

    华硕推出三款游戏电脑 预计下季度开售
    采用黑色机箱的华硕ROG Strix GL10DH台式机

    二、华硕TUF Gaming FX505DYV笔记本：

    搭载AMD Ryzen 7 3750H处理器，采用英伟达GeForce RTX 2060显卡，据介绍，这款笔记本最大的优势是有强大的冷却系统，游戏运行速度极快，且寿命长。

    华硕推出三款游戏电脑 预计下季度开售
    华硕TUF Gaming FX505DYV笔记本

    三、华硕ROG Zephyrus G GA502笔记本：

    搭载AMD Ryzen 7 3750H处理器和英特尔GeForce GTX 1660 Ti显卡，最高可支持32GB的内存。

    华硕推出三款游戏电脑 预计下季度开售
    华硕ROG Zephyrus G GA502笔记本

    心急的小伙伴一定在关心这三款游戏电脑什么时候推出。据官方消息，这三款电脑将一并在下个季度推出，大家敬请期待！

    （本文图片来源于网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华硕推出三款游戏电脑 预计下季度开售http://news.zol.com.cn/719/7192784.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7192784.html report 812 中关村在线消息：在今年的E3游戏大展中，华硕推出三款游戏电脑，分别是华硕ROG Strix GL10DH台式机、华硕TUF Gaming FX505DYV笔记本和华硕ROG Zephyrus G GA502笔记本。基本配置如下：一、华硕ROG Strix GL10DH台式机：搭载AMD Ryzen 7 3700X处理器，采用正面带有logo和...
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