中关村在线消息：北京时间6月14日，近日知名爆料网站Slashleaks放出了更多华为新机nova 5 Pro的高清渲染图。从最新的渲染图上不难看出，华为nova 5 Pro将采用现在常说的“水滴屏”，同时还将搭载屏下指纹功能。



华为nova 5 Pro渲染图曝光：水滴屏+屏下指纹

根据Slashleaks给出的信息，华为nova 5 Pro正面采用水滴屏，搭载屏下指纹识别功能。背部和之前曝光的大致相同，搭载后置四摄像头。值得一提的是，华为nova 5 Pro将推出绿色，紫色，黑色和桔黄色共四种配色。

华为终端手机产品线总裁何刚本周三在微博发文：“6月21日我将在武汉与nova全球代言人@TFBOYS-易烊千玺 见证#华为nova5#发布。为了感谢大家的支持，我将送出5张HUAWEI nova 5发布会门票，详细活动规则可以查看下图海报，期待大家的留言参与。”

之前有消息透露，华为nova 5疑似已经通过国家3C质量认证，根据已经曝光的信息，华为nova 5将采用6.39英寸19.5:9的AMOLED屏幕，但消息的真假并未确认。

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