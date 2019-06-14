一加7 Pro皓月金配色今日首次公开销售

中关村在线消息：一加在上个月推出了今年的重磅旗舰产品——一加7 Pro。该机以出色的体验以及强劲的配置广受用户好评。今日，一加7 Pro全新皓月金配色将开启首次发售，售价维持不变。



一加7 Pro全新皓月金配色今日开售

一加7 Pro皓月金配色整体配置与其他版本也保持一致，正面采用了一块6.67英寸的2K+ 90Hz流体屏，并搭配升降式前置摄像头，屏占高达93.22%，视觉方面达到了真全面屏的沉浸体验。



一加7 Pro搭载了一块2K+ 90Hz流体屏

相机方面，该机采用了目前市面上主流的旗舰级配置，后置搭载了4800万主摄像头+1600万广角镜头+800万长焦镜头的三摄组合，DxO得分高达111分。而前置相机为升降式的1600万像素摄像头，模组的升降速度仅为0.53秒。



一加7 Pro采用了后置三摄的方案

核心方面，搭载了骁龙855移动平台，提供6GB/8GB/12GB内存，且全系标配UFS 3.0闪存，可选128GB/256GB容量。内存拥有RAM Boost技术加持，该机还支持全局DC调光，内置Haptic线性马达。内置了4000mAh大电池，支持Warp闪充3.0。

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