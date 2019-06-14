早报：iPhoneXI发售日泄露 Mate30 Pro渲染图流出

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苏宁在5G领域领一直有的自己独到的想法，他们的第一家5G体验店即将开业。

全国首家5G体验店即将开业：以展示体验为主





苏宁易购中山公园店正在规划建设5G应用体验店中店，将于下周末正式推出。据了解，该店中店是苏宁易购和中国联通正在打造的全国首家5G体验店，将有一些5G应用的产品和场景展示给消费者。

华为P30系列之后，许多人开始期待他们下半年旗舰机Mate30系列，最近就有一批渲染图泄露了出来。

传华为Mate30 Pro渲染图流出：改为挖孔屏





近日，有外媒公布了Mate 30 Pro的一组渲染图和部分规格参数。从渲染图来看，Mate 30 Pro继续采用四曲面机身设计，正面双曲面屏，额头和下巴也非常窄，同时放弃刘海、水滴等全面屏造型，改为挖孔屏。该机仍为后置四摄像头，左上角水平两颗前置摄像头。

苹果一直在操作手势这一环节比较用心，最近他们有注册了手势的新专利。

苹果注册悬停手势专利：隔空触屏不是梦





美国专利商标局本周二的时候通过了苹果的两项专利，分别为“通过基于接近度和基于接触的输入与用户界面对象进行交互的设备、方法和用户界面”的专利，该专利的主要方向就是解决上述两个领域的问题。通过这两个专利，苹果的设备未来可以实现隔空触屏。



尽管5G从去年开始才真正的成为热点，但有很多人为了这一技术，奉献了很多年。



中国移动总经理爆料：六年前已启动5G相关工作





近日，在中国移动与南京大学联合举办的“领导干部上讲台”国企公开课南京大学专场报告会上，中国移动总经理李跃表示，中国移动早在2013年起就启动了5G的相关工作。在2017年世界移动通信大会上，中国移动正式提出“4G改变生活、5G改变社会”。

微软在今年的E3游戏展上拿出了新主机“Project Scarlett”，Xbox部门负责人菲尔·斯宾塞则表态这不是他们最后一台主机。

Xbox负责人：Project Scarlett不是微软最后一台主机





E3期间微软Xbox业务总负责人Phil Spencer接受了外媒Giant Bomb的采访，Spencer确认他们今年E3上公布的次世代主机Project Scarlett并不是微软推出的最后一代主机。对于Project Scarlett，Spencer表示Project Scarlett的性能“非常重要”。

苹果对于笔记本电脑市场还是非常重视的，今年下半年他们很有可能推出七款新品。

下半年连发？苹果注册7款未发布笔记本型号





苹果近日在欧亚经济委员会数据库中注册了7个未发布的Mac型号，包括A2141，A2147，A2158，A2159，A2179，A2182和A2251。所有七种型号似乎都是笔记本电脑，因为它们被描述为“便携式”电脑。



Verizon的营销日历这次让谷歌和苹果倒了霉，他们的两款旗舰机开售时间纷纷泄露。

秋天很忙！Verizon泄露iPhoneXI和Pixle4发售日





Verizon的2019年营销日历今天在互联网上泄露。从下图中可以看出，下一次重点产品发布将是三星Galaxy 10，于8月下旬上市。之后，Apple的iPhone XI将于9月下旬上市。 Google Pixel 4将成为2019年的最后一款旗舰产品，预计10月中旬发布。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）







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