MIUI台湾/香港论坛7月1日停止运营

中关村在线消息：MIUI香港论坛及和MIUI台湾论坛日前均发布公告，宣布将于2019年7月1日停止中国香港/台湾MIUI论坛的运作。





公告中称，2019年7月1日00:00起，香港/台湾MIUI论坛将会全面停止运作，且同时会关闭服务器。届时及以后用户将无法登入、使用台湾MIUI论坛的任何功能，同时数据也不再保留。

公告提醒用户在2019年7月1日之前对需要储存和收藏的贴文进行下载以避免遗失。

据悉，香港/台湾MIUI论坛与2014年起正式运营，到今年停止运营经历了5年。

以下为公告原文：

不知不觉已经跟大家相处了约四年的时光，在此我们感谢各位在此相聚。为了提供更好的服务我们将于2019年7月1日00:00停止台湾MIUI论坛（http://tw.miui.com）的运作。



停止运作具体事项安排如下：

2019年7月1日00:00起，台湾MIUI论坛将会全面停止运作，且同时会关闭服务器。届时及以后用户将无法登入、使用台湾MIUI论坛的任何功能，同时数据也不再保留。

请务必在2019年7月1日之前对需要储存和收藏的贴文进行下载以避免遗失。

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