    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    MIUI台湾/香港论坛7月1日停止运营

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：MIUI香港论坛及和MIUI台湾论坛日前均发布公告，宣布将于2019年7月1日停止中国香港/台湾MIUI论坛的运作。

    MIUI发公告：中国台湾/香港MIUI论坛7月1日起停止运营

    公告中称，2019年7月1日00:00起，香港/台湾MIUI论坛将会全面停止运作，且同时会关闭服务器。届时及以后用户将无法登入、使用台湾MIUI论坛的任何功能，同时数据也不再保留。

    公告提醒用户在2019年7月1日之前对需要储存和收藏的贴文进行下载以避免遗失。

    据悉，香港/台湾MIUI论坛与2014年起正式运营，到今年停止运营经历了5年。

    以下为公告原文：

    不知不觉已经跟大家相处了约四年的时光，在此我们感谢各位在此相聚。为了提供更好的服务我们将于2019年7月1日00:00停止台湾MIUI论坛（http://tw.miui.com）的运作。

    停止运作具体事项安排如下：

    2019年7月1日00:00起，台湾MIUI论坛将会全面停止运作，且同时会关闭服务器。届时及以后用户将无法登入、使用台湾MIUI论坛的任何功能，同时数据也不再保留。

    请务必在2019年7月1日之前对需要储存和收藏的贴文进行下载以避免遗失。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MIUI台湾/香港论坛7月1日停止运营http://news.zol.com.cn/719/7192654.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7192654.html report 819 中关村在线消息：MIUI香港论坛及和MIUI台湾论坛日前均发布公告，宣布将于2019年7月1日停止中国香港/台湾MIUI论坛的运作。公告中称，2019年7月1日00:00起，香港/台湾MIUI论坛将会全面停止运作，且同时会关闭服务器。届时及以后用户将无法登入、使用台湾MIUI论坛的任何功能...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品