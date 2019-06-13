民航局回应波音737零件问题：恢复运行前必须解决

中关村在线消息：民航局在今天的新闻发布会对部分737-700/800/900(737NG)和737-8/-9(737MAX)飞机的质量问题进行了回应，表示在恢复运行前，安全问题必须解决。





据报道，FAA和波音公司证实，部分波音飞机的前缘缝翼滑轨因制造过程不当，可能在强度和耐用性方面无法完全达标，容易出现过早失效或开裂等情况。

对此，FAA表示这一问题可能导致全球合计312架波音737 NG和MAX系列客机出现问题，敦促各航空运营商自行检查各自飞机并及时更换问题部件。

民航局在发布会上表示，已经接到美国联邦航空局关于部分737-700/800/900(737NG)和737-8/-9(737MAX)飞机的前缘缝翼滑轨存在制造质量问题的通知。

民航局综合司副司长顾晓红在会上表示，对于737NG系列飞机，民航局已于本月11日发布了适航指令，要求国内航空公司在规定时间内对受影响的飞机主缝翼滑轨组建进行检查、报告、更换和退返。

对于存在相同问题的737MAX的飞机，波音公司正在制定相应的服务通告，民航局将密切关注FAA和波音公司后续的措施，在飞机恢复运行前，有关的安全问题必须得到相应的解决。

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