三星Note 10保护膜曝光：整机设计十分硬朗

中关村在线消息：按照惯例，三星将会在今年下半年发布旗下Note系列新品——Galaxy Note10系列。今日知名爆料达人@冰宇宙曝光了一张三星Galaxy Note 10保护膜曝光。



网曝三星Note 10屏幕贴膜

从爆料的贴膜来看，三星Note 10正面屏幕的R角很小，整体看上去方方正正，设计风格十分硬朗。据此前爆料，此次三星Galaxy Note 10 Pro将采用全新的Infinity-O打孔屏方案，将之前S10系列饱受吐槽的前摄开孔放置在了中间的位置。同时还将采用后置三摄的方案，相机模组在机身左上角竖直排列，闪光灯则位于设计的左侧。



网曝三星Note10系列渲染图

除此之外，根据最新曝光的渲染图显示，三星Note10系列将采用居中打孔的Infinity-O屏幕屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹；Note 10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note 10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

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