晚报：首款5G手机7月开售 新iPhone保护壳曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。





今天中兴手机官方在微博宣布中兴天机Axon 10 Pro 5G版将在七月份正式开售。这也是我国首款宣布将面向普通消费者出售的5G手机。目前，中兴并未公开这款手机具体的上市时间和价格，主要是因为他还没有完成国家必要的认证手续。

Z点评：首款全面上市的5G手机不期而至，5G时代正式到来。

民航局再次发声：部分波音737机翼零件存在问题





近日，中国民航局综合司副司长顾晓红表示，中国民航局已经接到美国联邦航空局（FAA）关于部分737-700/800/900(737NG)和737-8/-9(737MAX)飞机的前缘缝翼滑轨存在制造质量问题的通知。他们已经要求国内航空公司在规定时间内进行检查、报告、更换和退返。

Z点评：波音公司进入今年以来一直受到质量问题的困扰，他们也确实需要在这方面好好反思反思了。

英国通信运营商宣布：将使用华为设备建设5G网络





英国运营商3 UK在伦敦科技周上表示，他们将与华为合作在英国推出5G网络。3 UK RAN和设备技术主管Erol Hepsaydir在科技展上发表演讲，称公司将使用华为的网络设备。值得一提的是，3 UK昨天刚刚宣布，将于8月在英国推出5G网络，他们将提供“英国最快的5G网络”。



新iPhone全贴合保护壳曝光：相机模组抢眼





今日，知名爆料人@BenGeskin又放出了一张新iPhone三款的全贴合保护壳实拍图。照片中可以看到，这三款保护壳的左上方都存在一个巨大的矩形凸起，其中分别分布了三摄与双摄的开孔。这也与一直以来的传言的“浴霸”造型相符。

Z点评：谷歌和苹果都选择了“浴霸”摄像头，看来性能上的竞争让厂商们放弃了美感的追求。

胡玮炜告别摩拜单车 正式卸任法定代表人





今日，据天眼查数据显示，深圳摩拜信息技术有限公司于6月11日发生工商变更，胡玮炜不再担任法定代表人及总经理，由李洋接任。监事由刘禹变更为高杰。公司实际控制人、最终受益人仍为mobike (HongKong)Limited。胡玮炜为自己的 “阶段性使命”画上句号。

Z点评：两年之前胡玮炜和戴威还是共享单车领域当之无愧的风头人物，谁也想不到会变成现在这样的局面。



郭明錤：华为鸿蒙手机预计于10月上市





来自天风国际的信息显示，郭明錤预测称，华为可能在10月开始出货鸿蒙手机，但鸿蒙手机初期无法满足非中国市场中高端用户的应用程序生态需求，因此会定位低端市场为主。郭明錤认为，鸿蒙手机初期出货主要集中在中欧、东欧与新兴市场。

此外，郭明錤还提及了华为目前的供应链情况。报告称，根据最新调查指出，在不违反美国出口禁令的前提下，手机零组件供货商正在陆续恢复与华为的商业关系。

Z点评：从两分天下到三足鼎立，智能手机系统市场的竞争同样值得其他

摩托罗拉新机配置曝光：Exynos 9609+6.3寸屏





近日有传言显示，摩托罗拉将在印度市场推出新款One系列智能手机，包括One Action和One Pro。外媒91mobiles曝光了One Action的完整配置。摩托罗拉One Action将搭载Exynos 9609处理器，采用1080×2520分辨率的6.3英寸LCD打孔屏，配备3500mAh电池，1260万像素后置三摄。

Z点评：摩托罗拉的存在感在减弱，希望他们能靠中端市场自救。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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