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    苹果手机苹果 iPhone XR 2019（全网通）

    新iPhone全贴合保护壳曝光：相机模组抢眼

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：苹果将在今年秋季的新品发布会上正式推出三款新iPhone。近日关于该系列新机的爆料也是层出不穷，今日，知名爆料人@BenGeskin又放出了一张新iPhone三款的全贴合保护壳实拍图。

    三款新iPhone精准保护壳曝光：激凸的方形摄像头模组辣眼睛
    网曝新iPhone全贴合保护壳

    照片中可以看到，这三款保护壳的左上方都存在一个巨大的矩形凸起，其中分别分布了三摄与双摄的开孔。这也与一直以来的传言的“浴霸”造型相符。

    三款新iPhone精准保护壳曝光：激凸的方形摄像头模组辣眼睛
    iPhone XL系列将搭载后置三摄

    根据此前的消息，三款新iPhone的处理器都将升级为A13。同时iPhone XR的相机将升级为双摄，增加了一颗用于变焦的镜头；而另外两款机型将升级为三摄，但是三颗镜头的像素都是1200万，仅仅是在前代的基础上，增加了一颗超广角镜头。

    三款新iPhone精准保护壳曝光：激凸的方形摄像头模组辣眼睛
    iPhone XR2代将搭载后置双摄

    除此之外，还有消息称今年的三款新iPhone都支持无线反向充电功能，不过以iPhone的电池容量给其他手机设备充电显然是不现实的，其最大的作用应该就是给配备了无线充电盒的新AirPods充电。同时，新款iPhone还会随机配备18W USB-C电源适配器和Lightning转USB Type-C数据线。

    （本文图片来自网络）

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