全球知名软件公司QAD集成阿里云 推动制造业数字化转型

中关村在线消息：北京时间6月13日，全球知名制造业管理软件公司QAD宣布，QAD Adaptive ERP云平台正式落地阿里云，旨在帮助制造业客户加速向云端迁移，成功完成数字化转型。

QAD Adaptive ERP云平台，借助阿里云强大的云基础设施、遍布全球的网络节点，为制造业用户提供敏捷、高效、安全的Cloud ERP整体解决方案，从而实现随时随地提供全功能的生产制造、供应链、财务解决方案以及相关应用程序。





QAD是创立于1979年的一家国际ERP软件公司，在全球制造行业有深厚的积累与客户基础。以汽车领域为例，全球最畅销的100款车型中有93款普遍应用了QAD系统支持的零部件产品。在中国，QAD已经为近千家客户提供服务，助力中国制造企业数字化升级并应对全球化的竞争环境。

此次QAD选择阿里云作为在中国的唯一云合作伙伴，不仅是因为阿里云全球前三的市场地位，更看重强大的技术团队和服务能力。经过半年多的磨合与可行性分析，QAD认为阿里云产品丰富、平台安全稳定、技术领先、可用区地域分布广，双方的合作能为其所服务的企业客户带来最大价值。

“通过QAD制造云和阿里云的平台服务，中国制造企业可以打造全球管理平台来支持业务扩张和供应链重构”， QAD大中华区董事总经理陈和平表示。

据悉，此次合作是阿里云“被集成”战略的一部分。包括QAD在内的更多生态伙伴未来将通过集成在工业大脑、AI、IoT、数据智能等方面的能力，进一步为全球制造业客户提供更丰富的方案和创新能力，开展更深层次的合作。目前，阿里云合作伙伴数量已经超过8000家，云市场的订单总数突破200万。

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