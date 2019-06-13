贪玩蓝月官方声明：与王悦并无任何关系

中关村在线消息：今早，一则“贪玩蓝月实际控制人被逮捕”的消息登上了微博热搜，消息称贪玩系列的出品公司恺英网络实控人王悦因涉嫌操纵证券市场，已被上海市公安局正式逮捕。刚刚，贪玩蓝月官方就此事发表了公开声明。



恺英网络王悦被捕

贪玩蓝月表示：贪玩蓝月及贪玩游戏为江西贪玩信息技术有限公司自有品牌，“贪玩蓝月”为其运营的系列游戏统称，并已获得相关支持产权认证。公司不存在王悦为贪玩蓝月实际控制人的情况。目前的法定代表人及股东均也与恺英游戏及王悦先生无任何实际关系，目前公司及旗下游戏都处于正常运营状态。



贪玩蓝月所属公司官方声明

另外，贪玩蓝月此次发布的公告除了对此事的声明外，还公开澄清了一直以来的代言人传闻。贪玩蓝月表示：古天乐、张家辉、陈小春、刘烨先生等演艺明星是目前或曾经由我司聘请的形象代言人，代言人相关肖像权及作品著作权为代言人本人或我司所有。而部分媒体为博取网络流量就此事恶意诽谤我司，已严重侵犯对本公司以及代言人的合法权益，未来将采取法律方式捍卫自身合法权益。

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