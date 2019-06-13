vivo将在印度推出Z5x海外版：主攻线上

中关村在线消息：随着国内智能手机市场日渐趋于饱和的态势，近几年国内厂商一直在着力开发海外市场，其中以印度市场最为热门。近日据外媒报道，vivo将正在筹备在印度市场发布全新的手机——vivo Z1 Pro。



vivo在印度推出新机Z1 Pro

据了解，vivo Z1 Pro看似是一款全新的机型，但其实该机正是国内的vivo新机vivo Z5x的海外版，两者配置参数基本一致。其正面采用一块分辨率为2340*1080的6.53英寸的挖孔屏，屏幕比例为19.5:9，前置相机放置在屏幕左上角，官方称其为极点全面屏。



vivo Z1 Pro本质上就是vivo Z5x的海外版

配置方面，该机搭载了高通骁龙710处理器，提供4+64GB、6+64GB、6+128GB三种存储组合，内存的规格为UFS 2.1，内置一块5000mAh超大容量电池，背部采用了竖向排列的后置三摄，位于手机左上方，指纹位于背部上方居中位置。运行Android 9.0系统。

关于该机在印度的售价暂时还不得而知，不过目前有报道称vivo将把印度的Z系列机型打造为线上专供产品，其所有机型都只会在印度的官网以及电商平台销售，该系列的售价基本不会超过20000印度卢比（约为1992元人民币）。

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