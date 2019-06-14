科创板今天正式开板：有五件事你应该知道！

今天上午第十一届陆家嘴论坛在上海正式召开，中国证券监督管理委员会主席易会满在论坛上正式宣布了上海证券交易所科创板正式开板。科创板开板之后，一些考虑在科创板上市的企业就需要提高申请的效率了。鉴于很多人并不了解科创板，下面我们总结了科创板的五件事，来给大家详细介绍一下科创板的来龙去脉。





01 科创板是什么？

科创板是由国家主席习近平于2018年11月5日在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立，是独立于现有主板市场的新设板块，并在该板块内进行注册制试点。设立科创板并试点注册制是提升服务科技创新企业能力、增强市场包容性、强化市场功能的一项资本市场重大改革举措。

02 科创板发展经历了怎样的过程？

2018年11月5日，首届中国国际进口博览会开幕式上科创板上正式设立。

2019年1月23日，中央全面深化改革委员会召开第六次会议，会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。





2019年1月30日，中国证监会就《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》公开征求意见 ；同日，上海证券交易所就设立科创板并试点注册制相关配套业务规则公开征求意见。

2019年3月1日，中国证券监督管理委员会主席易会满签署第153号令和第154号令。发布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》，这两部办法自公布之日起施行。

2019年3月18日，科创板发审系统上线。

2019年4月，第一届科创板股票上市委员会成立大会在上交所交易大厅举行。按照设立科创板并试点注册制总体工作部署以及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法》，经相关程序，上交所设立了科创板股票上市委员会。

2019年6月13日，中国证券监督管理委员会主席易会满在陆家嘴论坛上正式宣布了上海证券交易所科创板正式开板。

03 科创板上市需要符合哪些条件？

科创板主要面向有较强科技创新能力和高成长型企业，要求研发投入较高且公司科技研发人员不低于公司人数占比10%，公司营收中高新技术产值不低于收入50%，公司具有自主知识产权且具有“新技术、新模式、新业态、新产业”的四新特征科技企业，其中对成长性进行了强调规定，要求渡过初创期且最近两年营业收入连续增长30%的且具有一定规模的科技公司。





与此同时，科创板对于公司的规模也进行了限定。公司规模只要满足以下几个条件之一即可：连续两年盈利，净利润累计不少于400万元；最近一年盈利，营业收入不少于2000万元；市值不少于2亿元，最近一年营业收入不少于2000万元，最近两年经营性活动产生的现金流净额累计不少于200万元；市值不少于3亿元，最近一年营业收入不少于2000万元；市值不少于6亿元，总资产不少于6000万元，净资产不少于4000万元。

04 目前已经确定将在科创板上市的公司有哪些？

目前，全国已经有122家科创板企业获得受理，其中，先后有102家进入审核问询流程，21家通过问询的企业获准上会，其中6家企业已经过会。当前，包括微芯生物、天准科技、安集科技等9家公司被受理科创板，后续还将公布第四批至第八批的上会公司。

05 各大科技企业对于科创板的态度是什么？

自科创板宣布以来，许多科技公司申请科创板上市的消息就频繁出现，这些公司也都科创板进行了表态。



字节跳动：尚没有上市计划 传言不实

今年2月份的时候，有传言显示今日头条母公司字节跳动即将在上海证券交易所科创板上市。相关信源表示相关部门已经联系了该公司，希望其在科创板上市。不过就在随后，字节跳动方面官方回应了此事，表示传言不实。





根据此前的传言显示，字节跳动公司公司此前曾经考虑过在纽约或者香港上市。不过，由于上市计划并不急迫，因此目前还没有更多官方的上市信息出现。去年夏天开始，字节跳动就开始与一些投资银行联系，希望能够实现上市计划。

蚂蚁金服：会密切关注科创板 但没有上市计划

三月份的时候，有媒体报道一位不愿透露姓名的全国政协委员表示，旗下投资的蚂蚁金服正在筹备科创板。对此报道，蚂蚁金服方面作了回应，称会持续关注。





蚂蚁金服还提到，科创板是中国资本市场的重大制度创新，蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业，一直在密切关注。目前，蚂蚁金服没有上市时间表。

传音控股回应科创板上市传言：直接申请上市

3月份的时候中信证券的公告中就指出，他们已经完成对深圳传音控股股份有限公司的上市辅导工作，而传音控股也计划在科创板上市。





随后上交所披露了一批新一批获准在科创板上市的企业，其中果然出现了之前曾传言将在科创板上市的传音控股的身影。信息显示，传音控股的保荐机构为中信证券。

紫光展锐宣布上市筹备工作：剑指科创板





上个月的时候，国内知名芯片设计厂商紫光展锐正式对外宣布，他们正在进行上市前的股权及组织结构优化。如果一切顺利的话，紫光展锐预计将在明年正式在科创板上市。

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