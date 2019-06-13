原装数据充电线又坏了？50元内编辑推荐这几款

苹果原装数据线一直都不怎么耐用，相信这一直是很多用过的小伙伴们的共识。一段时间过后，接头处会破皮。





很多小伙伴一开始可能会选择缠透明胶继续使用，但是久而久之，依旧会损坏。

同时，在这里要提醒各位小伙伴的是，继续使用已经损坏的数据线会出现安全问题。比如漏电，严重的还容易引起起火，得不偿失。





现在很多优质数据线价格其实并不高，同时还可以针对不同的用户满足各种各样的需求。重点是：比原装的数据线更结实更可靠。因此用户完全可以选择第三方数据线来为自己的设备进行充电。

然而，数据线的成本低，且市场大，很多商家会用同样的价格以次充好，因此在选购的时候一定要特别留意。

除了质量这个必须要考虑的点之外，需求是我们选购的另一个重点。比如有的小伙伴经常玩游戏，线总是会影响操作；有的小伙伴经常外出，希望能够方便随身携带等等。下面笔者就针对几个常见的需求，来给大家推荐几款苹果数据线。

一、绿联苹果数据线

苹果MFi认证即“Made for iPhone/iPod/iPad”的缩写，是苹果官方对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标识使用许可。简而言之，通过了苹果严苛标准的考试，苹果给一个“证书”。





绿联作为一个专门做配件的厂商，在消费者中有着广泛的认知度。如果想要官方认证、又想要品牌名声较大，笔者推荐绿联这款数据线。

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二、倍思苹果数据线

很多小伙伴喜欢一边充电一边玩游戏，然而经常被数据线挡手影响操作。笔者下面推荐的这款弯头数据线可以解决这个问题。





该数据线的头被设计成弯折状，可以有效解决充电时候玩游戏挡手影响操作的问题。同时，线材采用了鱼线尼龙编织线，非常耐弯折，对于线芯有着很好的保护。

此外，该数据线兼容iOS全系统，充电时不会有未认证的弹窗。

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三、罗马仕苹果数据线

就喜欢简洁？没问题，这款数据线符合要求。





简洁、干净、整根线上只有一个logo，其余跟原装外观几乎一模一样。同时，还比官方的线更耐弯折。

线材长度上有0.5米、1米、1.5米三种可选，同样支持iOS全系列系统。

值得一提是，目前这款数据线有3元优惠卷，最低到手价为6.9元>>领券购买页面

四、加米苹果数据线

很多小伙伴总是被解开绕线的数据线而烦恼。下面这款数据线可以解决这类烦恼，同时线材还很长。





这款数据线用了高韧性尼龙编织线材，韧性更强且容易收纳。线材有1米、1.5米、2米三种长度可选，适合需要长线材的用户。

目前，该数据线可以领取优惠券，领券后最低仅需2.9元。>>领券购买页面

五、卡斐乐三拖一数据线

有的小伙伴出行时候会拿多种数码设备，需要不同接口的数据线。所有接口的线各带一条是一件非常麻烦的事儿。因此，笔者最后推荐的这款数据线是三拖一数据线。同时，该数据线还是伸缩设计，便于旅行携带。





该数据线能够同时兼容苹果lightning、Micro、Type-c三种接口，能够为市面上大部分智能设备充电。

值得一提是，这款数据线不仅便于旅行携带收纳，官方表示最开拉开长度在90-120厘米，也可以用于居家生活中。>>点击进入购买页面

以上是针对不同用户需求推荐的五款iPhone数据线，赶紧选一个适合你的换上，别再用旧的破皮的了。



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