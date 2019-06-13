中关村在线消息：北京时间6月13日，今天下午彭博社传出消息，阿里巴巴已经递交了在香港上市的申请。随后，新浪科技向阿里巴巴方面进行了求证，阿里巴巴方面负责人对于这则传闻不予评论。



传阿里递交香港上市申请：官方不予置评

此前有消息显示，阿里巴巴已经选择了中金公司和瑞信牵头负责其拟议的香港股票发行，计划最早在未来几周向香港交易所提交正式的上市申请。不过，阿里巴巴申请上市的具体信息并没有披露。

上周，阿里巴巴向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份20-F文件，文件中披露了他们的最新股权结构。其中值得一提的是，马云的持股比例已经降到了6.2%。

根据文件显示，阿里巴巴集团创始人马云的最新持股比例已经从2018年的6.4%再度降至6.2%，而董事局副主席蔡崇信的持股比例也由去年的2.3%下降至2.2%。软银依旧是阿里巴巴最大的股东，持股比例为25.9%。美国投资公司Altaba则是阿里巴巴的第二大股东，持股比例为9.4%。

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