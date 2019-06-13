中关村在线消息：北京时间6月13日，荣耀在上月月底的时候公布荣耀20系列之后，就开启了预售。荣耀20的销售额6月1日的时候，全平台销售额5秒破亿。荣耀20 Pro则将在6月18日零点正式开售，目前在京东商城中预约量已经超过12万。



荣耀20 Pro京东预约量破12万：下周正式开售

荣耀20系列采用了6.26英寸魅眼全视屏，屏幕分辨率为2340*1080，屏占比高达91.7%。前置摄像头位于正面左上角，摄像头开孔4.5mm，这也是全球最小的屏下摄像头。

配置上，荣耀20系列搭载了麒麟980旗舰处理器，全系标配8GB 大运存，最高256GB UFS2.1闪存版本可以选择。此外荣耀20还搭载了GPU Turbo3.0技术，适配国内60款游戏，SoC功耗平均下降10%，进一步提升手机性能，游戏运行保持在接近满帧的状态，画面更加稳定流畅。

荣耀表示通过方舟编译器，荣耀20的性能进行全面的提升，应用执行效率提升29%，系统操作流畅度提升24%，系统响应提升44%，三方应用操作流畅度提升60%。

拍照方面，荣耀20 PRO采用4800万像素全焦段AI四摄，包括4800万像素高清主镜头、1600万像素超广角镜头、800万像素长焦镜头以及一颗200万像素独立微距镜头。

售价方面，荣耀20 8GB+128GB价格为2699元，8GB+256GB价格为2999元，荣耀20 6月1日10:18首销。荣耀20 PRO 8GB+128GB价格为3199元，8GB+256GB价格为3499元。荣耀20 ProX MOSCHINO 联名版价格3799元。

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