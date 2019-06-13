中关村在线消息：北京时间6月13日，今天美团公司正式对外宣布，他们将变更品牌的主色调，由此前的蓝色变为黄色。除了线上入口之外，美团还将统一线下的各种资源，单车、充电宝、收款码、POS机、收款盒等线下入口都将变成黄色。



美团品牌主色调由绿变黄：未来线上线下将统一

由于目前美团单车（原摩拜单车）主色调为橙色，未来很有可能会将旧车更改为黄色为主的车辆。同时，其他线下服务场景也将逐渐统一为黄色。美团希望，能够借助这个变更产品主色调的契机，实现从线上到线下，从流量到品牌的四者一体。

第三方数据机构DCCI近日发布了《网络外卖服务市场发展研究报告（2019Q1）》，报告显示在2019第一季度，美团的市场份额已经过半了。

数据显示，美团外卖、饿了么和饿了么星选的市场份额分别为64.6%、25.5%和8.4%，在4月20日一天，美团外卖的完成订单量突破2500万。

DCCI的报告还显示，用户对外卖业的配送速度普遍满意度较高，这得益于近年来网络外卖不断升级的配送调度系统。在配送服务之外，外卖平台通过大数据为商家提供精细化运营数据，帮助外卖行业的整体提升速度较快。

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