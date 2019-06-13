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    Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia 最长两天续航

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：Fossil携最新推出的运动智能触屏腕表Fossil Sport系列亮相CES Asia 2019大展。该腕表搭载高通Snapdragon Wear 3100平台以及运行Google 最新Wear OS系统，其最长续航时间能做到两天。

    Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia 最长两天续航
    Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia

    外表设计方面，Fossil Sport有两种表壳尺寸，分别为41和43毫米，并提供多达28种表带供消费者选择。

    Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia 最长两天续航
    Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia

    硬件配置方面，搭载高通Snapdragon Wear 3100平台，运行Wear OS系统，可兼容兼容iOS 9.3及以上版本和Android 4.4及以上版本。除此之外还搭载有心率传感器、高度计、加速计、陀螺仪、环境光感等传感器。

    此外，Fossil Sport智能腕表配备了350mAh电池，可提供超1天续航时间，在全新的省电模式下可使报时功能额外持续2天。在快充模式下一小时之内充满电。

     由于采用了最新版本Wear OS系统，因此在日常操作体验上有进一步改进。只需滑动屏幕，用户即可快速获取信息、接收语音助手的帮助、获得智能健康指导。

    Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia 最长两天续航
    Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia

    目前，Fossil Sport已经上市，售价2290元起，有六种配色以及28款表带可选。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Fossil Sport智能腕表亮相CESAsia 最长两天续航http://news.zol.com.cn/719/7192050.html

     

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