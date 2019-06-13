赢彻科技L3自动驾驶样车亮相CESAsia 预计2021年量产

中关村在线消息：嬴彻科技在CES Asia2019大展上首发L3级别自动驾驶样车嬴彻１号。同时赢彻科技表示，嬴彻１号将在2021年实现量产。



赢彻科技L3自动驾驶样车——赢彻1号

赢彻科技介绍，嬴彻1号搭载了嬴彻自动驾驶团队自主研发的全栈系统1.0，感知端采用异类多传感器融合，性能可满足高速的全场景工况和主要天气。在控制上可以达到厘米级的精准控制，这也是卡车控制中的重点和难点。



赢彻1号驾驶室，可以看到驾驶室上方的摄像头

此外，嬴彻1号的卡车控制会在较大的转向系统的延迟下完成对追踪误差的快速反应，并且在追踪误差校正过程中保持控制的平顺性，从而保证驾乘人员的乘坐舒适性。软件系统使用自主研发的中间件 Middleware ，和传统通用中间件相比，延时低，系统开销小，扩展性更强，代码效率高。



位于驾驶室前方的多颗摄像头



车头前方两侧都配有激光雷达以及毫米波雷达

嬴彻科技在研发中还得到了中国数家领先的主机厂和世界级Tier 1供应商的倾力支持，响应周期以小时计，多方展开深入合作，共享底层CAN协议。并且在CES Asia2019现场，嬴彻科技和上海汽车城联合发起的干线物流创新中心，并吸引行业巨头采埃孚ZF加盟。



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