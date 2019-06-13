AT&T将在下周推出三星Galaxy S10 5G版

中关村在线消息：上周，美国电信巨头Verizon正式开始发售了三星Galaxy S10 5G版本。据外媒报道，Verizon的竞争对手AT&T也将在本月17日正式推出5G版本的三星Galaxy S10，这也是该公司旗下首款首款5G手机。



图片说明

不过，因为目前AT&T仅在少部分城市开通了5G网络的运营，所以他们表示近期只有开发者和企业客户能够购买这款5G手机。另外，AT&T目前也还没有他们旗下Galaxy S10 5G版的售价以及购买途径。



Galaxy S10 5G版增加了ToF镜头的应用

据了解，三星Galaxy S10 5G版本与普通版配置基本相同，除了5G网络之外，S10 5G版只在相机规格上略有差别，其前置摄像头还额外配备了一颗ToF镜头，用以提升人像模式的效果和增强现实应用的深度。后置相机采用了1200万像素主镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素广角镜头+3D ToF镜头的四摄组合。

配置方面，三星Galaxy S10 5G版采用一块6.7英寸的曲面AMOMLED显示屏，分辨率达3034×1400像素，支持HDR10+。搭载骁龙855或Exynos 9820处理器，最高支持8GB RAM+512GB ROM，拥有4500mAh大电池，运行Android 9系统。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AT&T将在下周推出三星Galaxy S10 5G版http://news.zol.com.cn/719/7192020.html